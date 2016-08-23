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Беларусь станет главным почетным гостем выставки «ЭКСПО «Китай-Евразия» в сентябре

23 августа 2016 06:02
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Новости Беларуси. Беларусь станет главным почетным гостем выставки «ЭКСПО «Китай-Евразия». Масштабный форум пройдет в сентябре в Синьцзяне – это северо-запад КНР. Во время ярмарки организаторы познакомят гостей с производственным потенциалом, инвестиционным климатом и туристическими возможностями нашей страны.

Особое внимание белорусско-китайскому проекту – индустриальный парк «Великий камень». Во время работы форума представители двух государств обсудят также новые возможности для развития торгово-экономического сотрудничества нашей республики и регионов Поднебесной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Беларусь-Китай

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