Белорусский павильон впервые появился на крупнейшей продовольственной выставке в Дубаи

Белорусский павильон впервые появился на крупнейшей продовольственной выставке в регионе Персидского залива и Ближнего востока. В Дубаи съехались более 5 тысяч компаний из 120 стран мира.

На белорусском стенде представлены перерабатывающие предприятия Брестской, Гродненской, Витебской и Минской областей. Посетители могут попробовать белорусские молочные и мясные продукты, произведенные по инновационным технологиям.

Сегодня в рамках выставки представители отечественных агрохолдингов проведут переговоры с компаниями, заинтересованными в поставках белорусского продовольствия в ОАЭ и другие страны Персидского залива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.