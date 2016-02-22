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Белорусский павильон впервые появился на крупнейшей продовольственной выставке в Дубаи

22 февраля 2016 06:15
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Белорусский павильон впервые появился на крупнейшей продовольственной выставке в регионе Персидского залива и Ближнего востока. В Дубаи съехались более 5 тысяч компаний из 120 стран мира.

На белорусском стенде представлены перерабатывающие предприятия Брестской, Гродненской, Витебской и Минской областей. Посетители могут попробовать белорусские молочные и мясные продукты, произведенные по инновационным технологиям.

Сегодня в рамках выставки представители отечественных агрохолдингов проведут переговоры с компаниями, заинтересованными в поставках белорусского продовольствия в ОАЭ и другие страны Персидского залива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Выставки в Беларуси и мире

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