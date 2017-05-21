Новые резиденты «Великого камня» и миллиард на молоко: о чем договорились Беларусь и Китай

Новости Беларуси. На неделе стало ясно, что китайская инициатива экономического пояса Шелкового пути охватит половину планеты и сформирует новые модели сотрудничества. Проект объединит страны с населением более четырех миллиардов человек. У Беларуси стратегическая роль. Через наше государство будет проходить не менее 10% товарооборота между Европой и Китаем. Даже по самым скромным подсчетам это десятизначные цифры в долларовом эквиваленте. Александр Лукашенко вернулся из Пекина с договоренностями о китайских инвестициях на миллиарды в белорусские проекты.

Еще на неделе китайским нефтяникам первыми в мире удалось добыть «горючий лед». Это гидрат природного газа с глубин морских. Событие уже сравнивают со сланцевой революцией, сделанной несколько лет назад в США. Цены на углеводороды тогда упали вдвое. Как «горючий лед» повлияет на энергетический рынок планеты, скоро станет понятно. Но абсолютно точно, что на сегодняшний день для всего мира есть две крупнейшие экономики-локомотива. Китайская – одна из них. А Беларусь для Поднебесной – стратегический партнер в европейской регионе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Глобальные инициативы «Один пояс и один путь» и «Сообщество единой судьбы», выдвинутые китайским лидером Си Цзиньпином, – не просто идея экономического партнерства, а прежде всего глубокая объединительная философия международного сотрудничества. При реализации данных концепций не происходит навязывания интересов, торговой экспансии в государства. Китай приходит – и в этом уникальная особенность – как дружественная страна, предлагая механизмы стимулирования совместного развития. Кстати, без всяких предварительных условий, без навязывания своих принципов, своих взглядов.

Инициатива «Один пояс и один путь» не только перекраивает экономическую карту мира, создает новые точки роста, но и формирует международные отношения нового типа.

«Один пояс и один путь» – это не просто торговый маршрут, а канал движения идей и совместного создания инноваций. Мы всецело поддерживаем мысль, высказанную Председателем КНР Си Цзиньпином, о необходимости создания собственных технологий на основе национальных разработок и руководствуемся заявленным им принципом – «Нельзя строить свое будущее на основе прошлых чужих достижений».

Беларусь сохранила и успешно развивает школы точных наук и цифровых технологий. Предлагаем всем государствам-участникам продумать алгоритмы по сопряжению своих научных потенциалов.

Беларусь стала первой страной в Европе и одной из первых стран в мире, подключившихся к строительству экономического пояса Шелкового пути по целому ряду направлений. Реализуя принципы построения «Сообщества единой судьбы», Беларусь и Китай вместе продвигают проект индустриального парка «Великий камень». И это не только замысел, это уже практика. Он строится как город будущего – экологичный, инновационный и комфортный для работы и для жизни. Глубина проекта в том, что две страны совместно создают не только инфраструктуру, но и законы, по которым развивается эта узловая площадка экономического пояса Шелкового пути.