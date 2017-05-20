«Мы видим возможности для запуска новых бизнес-идей»: итоги визита Александра Лукашенко в Китай

Президент Лукашенко совершил визит в Китай, об этом мы расскажем. Но прежде – немного забавных фактов и картинок. Китай – страна рекордов! Прежде всего по численности населения. И это позволяет удивлять массовками во время всевозможных праздников и акций.

На этом снимке ученики создают гигантский национальный флаг. А это попытка установить мировой рекорд в изображении человеческих органов людьми. Китайцы коллективно занимаются оздоровительной гимнастикой цигун. А это йога: девушки на 300-метровом подвесном мосту со стеклянным дном. Вот какой-то спортивный праздник. А так выглядят выпускные экзамены в провинциальной средней школе. Гастрономические массовки не чужды китайцам: на этом снимке – массовое подбрасывание теста для пиццы. И даже массовый завтрак в постели изобразили в Пекине.

Хорошо бы, если бы на завтрак каждый китаец выпил стакан белорусского молока. И тогда за одно утро китайцы употребили бы все белорусскую «молочку» произведенную за год! И не надо бодаться с Россией…

Как раз таки во время визита Александра Лукашенко в Пекин обсуждали, как направить молочную реку из Беларуси в Китай. Сегодня в программе вы увидите специальный молочный репортаж. Но сперва – об итогах визита Президента Лукашенко в Китайскую Народную Республику расскажет Ольга Юруть.

Ольга Юруть:

Заметно, что к проведению международного форума в Пекине подошли еще и творчески. Практически на каждом перекрестке вот такие произведения ландшафтного дизайна. 1 миллион 800 цветочных горшков украсили столицу Китая. В десяти парках открыты тематические выставки «Один пояс – один путь».

Открытость и сотрудничество. Взаимное обучение. Выгода и всеобщий выигрыш. Это так вкратце можно охарактеризовать суть концепции «Один пояс – один путь», предложенной мировому сообществу Китаем.

Николай Снопков, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Беларусь одной из первых стран в мире и первой в Европе присоединилась к этой концепции, исходя из двух основных признаков: первый – для нашей страны это дружественная концепция, второй – она выгодная.

Понятно, что внимание мировых СМИ приковано в эти дни к форуму, однако зарубежные телеканалы и таблоиды акцент в своих материалах делали и на персоне нашего Президента.

Кадры первого исторического форума – официальной встречи глав делегаций. Александр Лукашенко по правую руку от Председателя КНР Си Цзиньпина. Наш Президент и на этих кадрах в первом ряду, символично. Именно Беларусь одной из первых в мире поддержала инициативу «Один пояс – один путь». И сейчас активно участвует в двух из четырех основных проектов Шелкового пути.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

При реализации данных концепций не происходит навязывания интересов, торговой экспансии в государства. Китай приходит – и в этом уникальная особенность – как дружественная страна, предлагая механизмы стимулирования совместного развития. Кстати, без предварительных условий, без навязывания своих принципов, своих взглядов. Инициатива «Один пояс и один путь» не только перекраивает экономическую карту мира, создает новые точки роста, но и формирует международные отношения нового типа.

Двухдневный саммит прошел успешно. Оценили важность встречи и журналисты в СМИ, и эксперты в кулуарах. Выступления политиков разобраны на цитаты. Общаясь с Си Цзиньпином, Александр Лукашенко по-дружески поделился своим впечатлением.

Александр Лукашенко:

То масштабное мероприятие, которое вы провели, заслуживает самого серьезного внимания. И это мероприятие уже обсуждается во всем мире. Самым ярким и самым мощным (я за 20 с лишним лет работы Президентом такого не видел, я это публично сказал в кулуарах и на полях саммита) было ваше вступительное слово. Мы взяли это выступление и проанализируем его дома. Что там греха таить, это наука для любого главы государства. Это было масштабное и очень конкретное выступление, обнадежившее всех, кто там присутствовал.

Лидеры договорились – Китай рассмотрит возможность выдачи Беларуси кредита в миллиард долларов для завершения модернизации нефтеперерабатывающих заводов.

Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики:

Во время форума мы обсуждали роль Беларуси в реализации инициативы «Один пояс – один путь». Ваша страна внесла огромный вклад. Сегодня между нашими странами установлено всестороннее сотрудничество, к тому же оно стабильное. Наш диалог достиг нового этапа, и сейчас открываются новые перспективы.

Поля саммита, как оказалось, – лучшая переговорная площадка. Александр Лукашенко и Реджеп Эрдоган сверил позиции по белорусско-турецкому бизнесу. Совместные проекты и экономические связи Беларуси и Пакистана обсудили Президент Александр Лукашенко и премьер-министр Наваз Шариф на двусторонней встрече.

Александр Лукашенко:

Мы с вами встретимся в начале августа снова в Минске. Мы вас ждем. Только я хочу, чтобы вы больше побыли у нас в Беларуси, чтобы я смог вам показать не только наши возможности в сфере производства, основных направлений нашего сотрудничества, но и показать прелесть этого клочка земли в центре Европы.

Наваз Шариф, премьер-министр Пакистана:

За очень короткий промежуток времени нам удалось поднять уровень взаимоотношений Беларуси и Пакистана на очень высокую планку. Безусловно, таких темпов мы достигли благодаря нашим личным отношениям. Вы являетесь фундаментом данных отношений. И мы можем по праву этим гордиться.

Александр Лукашенко переговорил на полях форума с руководителями стран Азии, Африки и Латинской Америки. Президент общался очень активно и с представителями европейских стран. Обстоятельный разговор был с руководством Кении, Камбоджи, Эфиопии, Вьетнама.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Такие форумы – это хорошая возможность, чтобы повстречаться с коллегами, обсудить текущее состояние, перспективы двусторонних отношений с той или иной страной. Таких контактов было много.

Даже в большой политике экономика прежде всего. В дни саммита Президент пообщался и с крупным бизнесменом. Компания «СИТИК Групп» в Беларуси уже лет 10. Построили цементные заводы, сейчас возводят производство «БелДжи» и комплекс на проспекте Победителей в Минске.

Александр Лукашенко:

Для такой громаднейшей компании, как ваша «СИТИК Групп», – это капля в море. Давайте подумаем о том, если у вас есть интерес, чем мы будем заниматься в Беларуси, какой бизнес в ближайшее время развернем в Беларуси.

Китайская корпорация «СИТИК Групп» готова инвестировать 1,5 миллиарда долларов в проекты Беларуси.

Ван Цзюн, заместитель председателя правления, глава корпорации «СИТИК Групп» (Китай):

С момента моего последнего визита в вашу страну прошел год, и мы видим возможности для запуска новых бизнес-идей. Мы уже договорились о создании в Беларуси производства специальных роботов, также начинаем реализацию проектов в агропромышленной, сельскохозяйственной и нефтехимической сферах. Объем инвестиций составляет около 1,5 миллиардов долларов.

В дни рабочего визита Президента «урожайными» были встречи и у правительственной делегации – подписали соглашение о создании китайско-белорусского венчурного фонда «Великий камень». Удалось заключить торгово-экономические контракты на поставку молочной продукции. Это в основном сухое молоко, сыворотка, масло, сыр. Китай продолжит строить в Беларуси социальное жилье.

Китайская Республика открыта для инноваций, они готовы делиться технологиями, вкладывают инвестиции в нашу страну. Сегодня это весьма перспективное сотрудничество и с государственной точки зрения, и реального сектора экономики. Буквально в эти дни в Могилеве представили первый автокран «Зумлион-МАЗ». Оборудование – китайское, шасси – Минского автозавода. Над моделью работал интернациональный дуэт. Стрела в 30 метров, грузоподъемность 25 тонн. Подъемный проект реализовали за несколько месяцев. Испытают – и сразу на продажу в Евразийский союз.

Сюн Яньмин, вице-президент китайской компании Zoomlion:

Очень комфортно работать с белорусскими партнерами. Мы довольны сотрудничеством с МАЗом. Видим хорошие перспективы на рынке стран Евразийского союза. Планируем выпускать строительную технику вместе.

Во время рабочего визита главы государства китайские банки подписали документ по финансированию трех проектов в машиностроении на 340 миллионов долларов.

Юрий Селиверстов, заместитель министра финансов Республики Беларусь:

Это соглашение по предоставлению льготных кредитов на реализацию проектов, которые были начаты еще в прошлом году. Это производство специальных машин для компании «Амкодор», а также производство гидравлических цилиндров и гидравлических трансмиссий.

По итогам переговоров глав государств заключили соглашение о развитии международных грузовых перевозок и сотрудничестве в реализации концепции Шелкового пути. К слову, сегодня первый контейнерный белорусско-китайский поезд возвращается из Пекина в Минск.

Анатолий Сивак, министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

То, что сегодня идет рост перевозок по железной дороге, в частности через Беларусь, – это прямое сокращение сроков против перевозок морским транспортом, где перевозки доходят до 60 суток. Сегодня в зависимости от точек поставки это 12-15 суток.

Еще накануне визита Президент Беларуси подписал документ о новых условиях работы для резидентов в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень». И вот уже результат – 4 новые резидента из самой богатой провинции Китая Гуандун. Компании планируют производить в нашей стране насосы и светодиоды.

Александр Ярошенко, глава администрации ГУ «Администрация Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень»:

Это инновационный продукт. Это продукт, востребованный на европейских рынках и рынках евразийского экономического пространства. Взаимовыгодный он и для китайской стороны, так как проекты имеют быструю окупаемость – 1,5 года.

Цзяньрун Жэн, начальник департамента коммерции провинции Гуандун (Китай):

Данные результаты достигнуты благодаря усилиям двух сторон и двух президентов по совместному продвижению инициативы «Один пояс – один путь».

Главы государств Беларуси и Китая обсудили взаимное послабление и визового режима. По возвращении Александр Лукашенко в Минске уже подписал указ. Сейчас граждане КНР по паспортам для официальных поездок могут находиться в нашей стране до 30 суток без виз.

Растут страны, меняются ценности. Еще год назад мало кто мог предположить, что Китай станет сторонником глобализации и соберет на своей земле страны от Европы до Азии. Сегодня Поднебесная – главный торговый партнер для сотни государств мира. Треть активов в мировой экономике принадлежит Китаю. ВВП страны растет на 6-7% в год. Это отражается и на бытовом уровне – жизни обычных китайцев. На улицах новые добротные автомобили, строятся небоскребы. Да и сама нация изменилась – стала более открытой. Не изменяя традициям, шагает в ногу с миром, а порой опережает.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь