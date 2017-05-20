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Здесь есть белорусские образцы, которые нас заинтересовали: генерал-майор Вооружённых сил Шри-Ланки о МILEX-2017

20 мая 2017 10:35
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Новости Беларуси. Вооруженные Силы Беларуси отвечают всем требованиям по противодействию современным вызовам и угрозам. Об этом заявил министр обороны страны Андрей Равков. Укрепление боевой мощи страны осуществляется по нескольким направлениям.

Это закупка нового, отвечающего мировым стандартам вооружения и военной техники,

разработка и оснащение Вооруженных Сил отечественными комплексами и системами. К примеру, реактивная система залпового огня «Полонез», радиолокационные станции для ВВС и войск ПВО, беспилотные авиационные комплексы.

Здесь есть белорусские образцы, которые нас заинтересовали: генерал-майор Вооружённых сил Шри-Ланки о МILEX-2017-1

Рулан Кулатунга, генерал-майор Вооружённых сил Шри-Ланки:
Мы очень впечатлены тем, что увидели здесь. Очень впечатлены шоу, в котором выступили ваши военнослужащие. Что касается экспонатов, то здесь есть белорусские образцы, которые нас заинтересовали.

Например, бронированная машина Кайман.

Мы рассматриваем варианты дальнейшего сотрудничества.

Здесь есть белорусские образцы, которые нас заинтересовали: генерал-майор Вооружённых сил Шри-Ланки о МILEX-2017-4

В выставке принимают участие более 50 официальных делегаций из 30 стран –

это государства уже ставшие нашими постоянными партнерами, и те, кто планирует к ним присоединиться. Например, впервые на форуме в Минске – представители Германии, Словакии и Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Фотофакт # Военно-промышленный комплекс # Рулан Кулатунга

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