Здесь есть белорусские образцы, которые нас заинтересовали: генерал-майор Вооружённых сил Шри-Ланки о МILEX-2017

Новости Беларуси. Вооруженные Силы Беларуси отвечают всем требованиям по противодействию современным вызовам и угрозам. Об этом заявил министр обороны страны Андрей Равков. Укрепление боевой мощи страны осуществляется по нескольким направлениям.

Это закупка нового, отвечающего мировым стандартам вооружения и военной техники,

разработка и оснащение Вооруженных Сил отечественными комплексами и системами. К примеру, реактивная система залпового огня «Полонез», радиолокационные станции для ВВС и войск ПВО, беспилотные авиационные комплексы.