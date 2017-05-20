Здесь есть белорусские образцы, которые нас заинтересовали: генерал-майор Вооружённых сил Шри-Ланки о МILEX-2017
Новости Беларуси. Вооруженные Силы Беларуси отвечают всем требованиям по противодействию современным вызовам и угрозам. Об этом заявил министр обороны страны Андрей Равков. Укрепление боевой мощи страны осуществляется по нескольким направлениям.
Это закупка нового, отвечающего мировым стандартам вооружения и военной техники,
разработка и оснащение Вооруженных Сил отечественными комплексами и системами. К примеру, реактивная система залпового огня «Полонез», радиолокационные станции для ВВС и войск ПВО, беспилотные авиационные комплексы.
Рулан Кулатунга, генерал-майор Вооружённых сил Шри-Ланки:
Мы очень впечатлены тем, что увидели здесь. Очень впечатлены шоу, в котором выступили ваши военнослужащие. Что касается экспонатов, то здесь есть белорусские образцы, которые нас заинтересовали.
Например, бронированная машина Кайман.
Мы рассматриваем варианты дальнейшего сотрудничества.
В выставке принимают участие более 50 официальных делегаций из 30 стран –
это государства уже ставшие нашими постоянными партнерами, и те, кто планирует к ним присоединиться. Например, впервые на форуме в Минске – представители Германии, Словакии и Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.