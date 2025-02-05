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США выходят из Совета ООН по правам человека

05 февраля 2025 07:41
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Дональд Трамп продолжает принимать решения, которые вызывают бурную реакцию во всем мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США выходят из Совета ООН по правам человека-2

Так американский лидер подписал указ о выходе Штатов из Совета ООН по правам человека. Кроме того, Вашингтон прекратит финансировать Ближневосточное агентство для помощи палестинским беженцам. Новый глава Белого дома неоднократно критиковал эти организации, поскольку считает их неэффективными. На очереди еще одна структура ООН. Трамп намерен пересмотреть участие США в ЮНЕСКО.

# Международная политика # ООН # Дональд Трамп

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