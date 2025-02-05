В 2025-м в Минской области отремонтируют около 20 общежитий

В Год благоустройства внимание комфорту жизни. В Минской области в 2025-м отремонтируют около 20 общежитий. Шесть таких объектов обновят капитально, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На эти цели предусмотрено более 12 миллионов рублей. К слову, в прошлом году после капремонта ввели в эксплуатацию свыше 150 многоквартирных жилых домов. Обновляют фасады, меняют кровли, проводят коммуникации. В Любани в списке зданий, подлежащих капремонту в этом году, несколько объектов.

Александр Лаптев, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Любанского райисполкома:

Планируется обустройство новых, современных контейнерных площадок, тротуарных дорожек, дорог. Также строительство детских площадок, устройство ливневых канализаций – тоже для нашего города это актуально. Запланировано у нас в 2025-м замена ограждений по центральным улицам.

Кроме модернизации домов в планах благоустройство и дворовых территорий. Также в этом году в райцентре появится новый сквер с малыми архитектурными формами и игровыми зонами.