В Австрии проходят акции против прихода к власти правых партий

Самая многочисленная демонстрация в Вене. Несколько тысяч человек прошли по улицам и собрались в центре города возле офиса канцлера, где провели митинг. Протестующие потребовали от властей сделать все возможное, чтобы неонацисты не смогли попасть ни в парламент, ни в правительство. Ультраправые силы набирают популярность в стране. На прошлогодних выборах они смогли набрать более четверти голосов.