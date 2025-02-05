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В Австрии проходят акции против прихода к власти правых партий

05 февраля 2025 07:42
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В Австрии начались акции против возрождения неонацизма в стране. Причиной стало решение нескольких ультраправых партий войти в состав правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Австрии проходят акции против прихода к власти правых партий-2

Самая многочисленная демонстрация в Вене. Несколько тысяч человек прошли по улицам и собрались в центре города возле офиса канцлера, где провели митинг. Протестующие потребовали от властей сделать все возможное, чтобы неонацисты не смогли попасть ни в парламент, ни в правительство. Ультраправые силы набирают популярность в стране. На прошлогодних выборах они смогли набрать более четверти голосов.

# Австрия # Протесты

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