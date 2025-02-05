Honda предлагает Nissan стать «дочкой»

Первоначальный план, официально озвученный зимой 2024 года, заключался в интеграции бизнеса двух автопроизводителей посредством создания совместной холдинговой компанией.

В январе текущего года объявлено, что Honda предлагает Nissan стать именно дочерней компанией. Известно, что в Nissan новые условия вызвали негативную реакцию. Таким образом переговоры об интеграции находятся под угрозой. Представители Nissan считают практически невозможным достижение приемлемых для обеих компаний условий.