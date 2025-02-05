Honda предлагает Nissan стать «дочкой»

Японская транснациональная корпорация Honda Motor сделал предложение автомобилестроительной компании Nissan Motor обрести статус ее дочерней компании, пишет ТАСС.
Японская транснациональная корпорация Honda Motor сделал предложение автомобилестроительной компании Nissan Motor обрести статус ее дочерней компании, пишет ТАСС.
Фото: Pinterest
Первоначальный план, официально озвученный зимой 2024 года, заключался в интеграции бизнеса двух автопроизводителей посредством создания совместной холдинговой компанией.
В январе текущего года объявлено, что Honda предлагает Nissan стать именно дочерней компанией. Известно, что в Nissan новые условия вызвали негативную реакцию. Таким образом переговоры об интеграции находятся под угрозой. Представители Nissan считают практически невозможным достижение приемлемых для обеих компаний условий.