Дзиодзина: быть доверенным лицом – вызов, как и сама президентская власть

Алена Дзиодзина, психолог:

Накануне Президент собрал за круглым столом тех людей, кто на время электоральной кампании поддержал его в диалоге с народом. И после слов благодарности в адрес доверенных лиц Александр Лукашенко напомнил, что голоса избирателей в его пользу – это не повод тщеславиться, а столь же ответственно, как и почетно. Ведь за то время, что команда доверенных лиц принимала участие в электоральной кампании, между каждым из его представителей и вновь избранным главой государства сформировалась ассоциативная связь. За счет чего все успехи и поражения, оказавших поддержку, невольно воспринимаются избирателем как единое целое с Президентом в дальнейшем. Именно эта особенность социального восприятия налагает ответственность на слова и действия всех доверенных лиц. И ошеломительный процент голосов за главу государства начинает просить отдачи как со стороны самого Президента, так и от тех, кто его поддержал. «Сейчас очень важно сформировать правительство крепкое. Которое не будет ходить и плакаться, что там сложно, там трудно», – подчеркнул Александр Лукашенко, напомнив про социальный контракт и кредит доверия. Ведь ссылаясь на сложность задачи, всегда остается соблазн бездействовать. И в этом смысле быть представителем лидера – вызов. В принципе, как и сама президентская власть.

«Мы должны людям, как бы ни было сложно, ответить на их ожидания. Это очень важно. Мы это можем сделать. Но должна быть железная дисциплина», – поделился Александр Лукашенко своим отношением к власти, как таковой. Иначе в такой же степени, в которой сегодня народ доверился, он с наступлением завтра и будет спрашивать. С учетом этой закономерности Президент напомнил, что принципы социального государства предполагают быть восприимчивым к своему населению.