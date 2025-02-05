Прямой эфир

Число погибших после стрельбы в образовательном центре в Швеции возросло до 11

05 февраля 2025 08:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Трагический инцидент потряс Швецию. Неизвестный открыл стрельбу в образовательном центре. Жертвами нападавшего стали одиннадцать человек, еще около десяти получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Число погибших после стрельбы в образовательном центре в Швеции возросло до 11-2

Многие находятся в критическом состоянии, поэтому не исключено, что число погибших может возрасти. По рассказам очевидцев – злоумышленник зашел в здание и открыл беспорядочный огонь. Испуганные преподаватели и студенты забаррикадировались в аудиториях, многие в панике пытались выбежать на улицу. После атаки нападавший предположительно покончил с собой. Премьер-министр страны назвал произошедшее самым тяжелым днем в истории Швеции. Сейчас следователи выясняют личность мужчины и его мотивы. На этот момент известно, что преступник действовал в одиночку, версию теракта в полиции исключают. Расследование продолжается.

# Швеция # Стрельба

Другие новости рубрики

Все новости
10 человек погибли в результате стрельбы в шведском городе Эребру
05 февраля 2025 06:43

10 человек погибли в результате стрельбы в шведском городе Эребру

Взрыв кислородного баллона в Жлобине – что известно о состоянии выжившего мальчика?
03 февраля 2025 17:56

Взрыв кислородного баллона в Жлобине – что известно о состоянии выжившего мальчика?

Следователи продолжают устанавливать обстоятельства гибели 3 человек в Жлобинском районе
03 февраля 2025 11:29

Следователи продолжают устанавливать обстоятельства гибели 3 человек в Жлобинском районе