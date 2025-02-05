Число погибших после стрельбы в образовательном центре в Швеции возросло до 11

Трагический инцидент потряс Швецию. Неизвестный открыл стрельбу в образовательном центре. Жертвами нападавшего стали одиннадцать человек, еще около десяти получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многие находятся в критическом состоянии, поэтому не исключено, что число погибших может возрасти. По рассказам очевидцев – злоумышленник зашел в здание и открыл беспорядочный огонь. Испуганные преподаватели и студенты забаррикадировались в аудиториях, многие в панике пытались выбежать на улицу. После атаки нападавший предположительно покончил с собой. Премьер-министр страны назвал произошедшее самым тяжелым днем в истории Швеции. Сейчас следователи выясняют личность мужчины и его мотивы. На этот момент известно, что преступник действовал в одиночку, версию теракта в полиции исключают. Расследование продолжается.