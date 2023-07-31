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Избыток рублёвой ликвидности в белорусских банках почти 2 млрд рублей

31 июля 2023 17:02
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Новости Беларуси. В банковской системе снова избыток ликвидности. По данным Нацбанка, объем профицита почти 2 миллиарда рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Избыток рублёвой ликвидности в белорусских банках почти 2 млрд рублей-1

Именно лишние деньги помогают кредитным учреждениям активно увеличивать займы клиентов в рублях. Так, за полгода банки выдали рублевых кредитов на 55 миллиардов, в том числе долгосрочных – на 10,6 миллиарда. Это на 80 % больше, чем год назад. Быстрые темпы рублевого кредитования объясняются и тем, что бизнес продолжает замещать кредиты, полученные в долларах и евро, займами в российских и белорусских рублях. Для держателей рублевых депозитов в банках и заемщиков избыток ликвидности говорит о том, что ставки по новым депозитам и кредитам в рублях будут падать в ближайшее время.

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# Деньги # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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