Избыток рублёвой ликвидности в белорусских банках почти 2 млрд рублей

Новости Беларуси. В банковской системе снова избыток ликвидности. По данным Нацбанка, объем профицита почти 2 миллиарда рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно лишние деньги помогают кредитным учреждениям активно увеличивать займы клиентов в рублях. Так, за полгода банки выдали рублевых кредитов на 55 миллиардов, в том числе долгосрочных – на 10,6 миллиарда. Это на 80 % больше, чем год назад. Быстрые темпы рублевого кредитования объясняются и тем, что бизнес продолжает замещать кредиты, полученные в долларах и евро, займами в российских и белорусских рублях. Для держателей рублевых депозитов в банках и заемщиков избыток ликвидности говорит о том, что ставки по новым депозитам и кредитам в рублях будут падать в ближайшее время.