Прямой эфир

Цифровой белорусский рубль планируют вывести на трансграничный уровень

31 июля 2023 17:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Национальный банк планирует внедрить цифровой белорусский рубль и вывести его на трансграничный уровень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цифровой белорусский рубль планируют вывести на трансграничный уровень-1

Это знаковая инновационная инициатива еще один шаг на пути оцифровки финансового сектора для модернизации привычных сервисов и для технологического суверенитета на финансовом рынке. Специалисты Нацбанка уже подготовили концепцию цифрового белорусского рубля, тестируют технологии до момента его внедрения. До конца года с участием главы государства в Беларуси планируется рассмотреть вопрос о целесообразности использования в стране новой формы денег.

Больше новостей экономики за 31 июля читайте здесь.

# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Избыток рублёвой ликвидности в белорусских банках почти 2 млрд рублей
31 июля 2023 17:02

Избыток рублёвой ликвидности в белорусских банках почти 2 млрд рублей

Производство зерноуборочных комбайнов в Беларуси вырастет в 1,5 раза
31 июля 2023 17:02

Производство зерноуборочных комбайнов в Беларуси вырастет в 1,5 раза

Минэкономики: инвестпроекты в регионах активно развиваются
31 июля 2023 17:02

Минэкономики: инвестпроекты в регионах активно развиваются