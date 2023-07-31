Цифровой белорусский рубль планируют вывести на трансграничный уровень

Новости Беларуси. Национальный банк планирует внедрить цифровой белорусский рубль и вывести его на трансграничный уровень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это знаковая инновационная инициатива еще один шаг на пути оцифровки финансового сектора для модернизации привычных сервисов и для технологического суверенитета на финансовом рынке. Специалисты Нацбанка уже подготовили концепцию цифрового белорусского рубля, тестируют технологии до момента его внедрения. До конца года с участием главы государства в Беларуси планируется рассмотреть вопрос о целесообразности использования в стране новой формы денег.