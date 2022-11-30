Новости экономики за 30.11.2022

Новости Беларуси. 290 миллионов российских рублей. Такова цифра сотрудничества белорусско-российской биржевой торговли. Какие товары в приоритете? А также какой продукт всегда востребован и в избытке? Беларусь безусловный лидер по производству молока и молочных продуктов на душу населения. Посчитаем, сколько это в литрах. А вот потребление кофе придется сильно сократить – в Латинской Америке неурожай.

На площадке импортозамещения белорусской товарной биржи работают компании из 10 регионов России. Перспективы сотрудничества обсудили в рамках международного форума «Российский промышленник» в Санкт-Петербурге. Основной объем сделок на площадке импортозамещения совершен по электрооборудованию, осветительными приборам, мебели. Вся эта продукция в равной степени востребована и в Беларуси, и в России, поэтому российские участники работали в обоих направлениях – на покупку и на продажу. В стоимостном выражении товарооборот по импортозамещающим позициям составил более 290 миллионов российских рублей.

МИНСЕЛЬХОЗПРОД: БЕЛАРУСЬ БЕЗУСЛОВНЫЙ ЛИДЕР ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОЛОКА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ – 841 КГ В ГОД

Беларусь безусловный лидер по производству молока и молочных продуктов на душу населения: 841 килограмм на человека в год, из которых в стране потребляется только 237 килограмм. В производстве сыров на одного человека в год приходится 30 килограмм, при этом потребляется 7,5 килограмма. Очевидно, что такая разница в объемах производства и внутреннего потребления способствует развитию экспорта. Белорусская молочка своим качеством давно известна далеко за пределами страны. По данным Минсельхозпрода, продукция белорусского АПК экспортируется в более чем 100 стран мира. А отечественная молочка – в более чем 50.