Новости экономики за 30.11.2022
Новости Беларуси. 290 миллионов российских рублей. Такова цифра сотрудничества белорусско-российской биржевой торговли. Какие товары в приоритете? А также какой продукт всегда востребован и в избытке? Беларусь безусловный лидер по производству молока и молочных продуктов на душу населения. Посчитаем, сколько это в литрах. А вот потребление кофе придется сильно сократить – в Латинской Америке неурожай.
Подробнее в экономическом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.
НА ПЛОЩАДКЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ БУТБ РАБОТАЮТ КОМПАНИИ ИЗ 10 РЕГИОНОВ РОССИИ
На площадке импортозамещения белорусской товарной биржи работают компании из 10 регионов России. Перспективы сотрудничества обсудили в рамках международного форума «Российский промышленник» в Санкт-Петербурге. Основной объем сделок на площадке импортозамещения совершен по электрооборудованию, осветительными приборам, мебели. Вся эта продукция в равной степени востребована и в Беларуси, и в России, поэтому российские участники работали в обоих направлениях – на покупку и на продажу. В стоимостном выражении товарооборот по импортозамещающим позициям составил более 290 миллионов российских рублей.
Как выглядит «антисанкционный» электробус? Показываем, что МАЗ представил на выставке в Москве.
МИНСЕЛЬХОЗПРОД: БЕЛАРУСЬ БЕЗУСЛОВНЫЙ ЛИДЕР ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОЛОКА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ – 841 КГ В ГОД
Беларусь безусловный лидер по производству молока и молочных продуктов на душу населения: 841 килограмм на человека в год, из которых в стране потребляется только 237 килограмм. В производстве сыров на одного человека в год приходится 30 килограмм, при этом потребляется 7,5 килограмма. Очевидно, что такая разница в объемах производства и внутреннего потребления способствует развитию экспорта. Белорусская молочка своим качеством давно известна далеко за пределами страны. По данным Минсельхозпрода, продукция белорусского АПК экспортируется в более чем 100 стран мира. А отечественная молочка – в более чем 50.
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