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Новости экономики за 30.11.2022

30 ноября 2022 14:26
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Новости Беларуси. 290 миллионов российских рублей. Такова цифра сотрудничества белорусско-российской биржевой торговли. Какие товары в приоритете? А также какой продукт всегда востребован и в избытке? Беларусь безусловный лидер по производству молока и молочных продуктов на душу населения. Посчитаем, сколько это в литрах. А вот потребление кофе придется сильно сократить – в Латинской Америке неурожай.  

Подробнее в экономическом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Новости экономики за 30.11.2022-1

НА ПЛОЩАДКЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ БУТБ РАБОТАЮТ КОМПАНИИ ИЗ 10 РЕГИОНОВ РОССИИ  

На площадке импортозамещения белорусской товарной биржи работают компании из 10 регионов России. Перспективы сотрудничества обсудили в рамках международного форума «Российский промышленник» в Санкт-Петербурге. Основной объем сделок на площадке импортозамещения совершен по электрооборудованию, осветительными приборам, мебели. Вся эта продукция в равной степени востребована и в Беларуси, и в России, поэтому российские участники работали в обоих направлениях – на покупку и на продажу. В стоимостном выражении товарооборот по импортозамещающим позициям составил более 290 миллионов российских рублей.  

Как выглядит «антисанкционный» электробус? Показываем, что МАЗ представил на выставке в Москве.  

Новости экономики за 30.11.2022-4

МИНСЕЛЬХОЗПРОД: БЕЛАРУСЬ БЕЗУСЛОВНЫЙ ЛИДЕР ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОЛОКА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ – 841 КГ В ГОД  

Беларусь безусловный лидер по производству молока и молочных продуктов на душу населения: 841 килограмм на человека в год, из которых в стране потребляется только 237 килограмм. В производстве сыров на одного человека в год приходится 30 килограмм, при этом потребляется 7,5 килограмма. Очевидно, что такая разница в объемах производства и внутреннего потребления способствует развитию экспорта. Белорусская молочка своим качеством давно известна далеко за пределами страны. По данным Минсельхозпрода, продукция белорусского АПК экспортируется в более чем 100 стран мира. А отечественная молочка – в более чем 50.  

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# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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