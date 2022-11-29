Минэкономики сделает ставку на развитие инвестпроектов в 2023 году. На что пойдут 6 млрд рублей?
Новости Беларуси. Главным драйвером роста белорусской экономики в 2023 году станет наращивание инвестиций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особый акцент на регионах: в последние два года они недополучили капиталовложения, отмечают в Минэкономики.
Рост ВВП обозначен на уровне 103,8 % к 2022-му. Достигать этого будут как за счет роста внутреннего спроса, так и на внешних рынках. Почти 47 миллиардов рублей – цена вопроса инвестиционных вложений на 2023 год. В приоритете – строительство жилья и инфраструктурные проекты.
Юрий Чеботарь, первый заместитель министра экономики Беларуси:
Реализация инвестиционных проектов на сегодня – это ежедневная работа с нашими коллегами из регионов, министерств, концернов. Пул таких проектов – почти 800. Цена вопроса – чуть более 6 миллиардов рублей. В том числе мы вместе с регионами обеспечили разработку в каждом районе или городе не менее чем по одному проекту. Такое было поручение Президента, то есть 129 проектов, которые будут закреплены как основной параметр работы соответствующих руководителей на местах.
Среди других основных прогнозных параметров – экспорт. Он должен достичь 105,5 %. Наша продукция найдет своего покупателя на рынках России, КНР, стран Ближнего Востока, Центральной Азии и Африки. Как результат, запланировано увеличение средней зарплаты. Ее уровень составит почти 2 тысячи рублей.
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