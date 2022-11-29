Минэкономики сделает ставку на развитие инвестпроектов в 2023 году. На что пойдут 6 млрд рублей?

Новости Беларуси. Главным драйвером роста белорусской экономики в 2023 году станет наращивание инвестиций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особый акцент на регионах: в последние два года они недополучили капиталовложения, отмечают в Минэкономики.

Рост ВВП обозначен на уровне 103,8 % к 2022-му. Достигать этого будут как за счет роста внутреннего спроса, так и на внешних рынках. Почти 47 миллиардов рублей – цена вопроса инвестиционных вложений на 2023 год. В приоритете – строительство жилья и инфраструктурные проекты.

Юрий Чеботарь, первый заместитель министра экономики Беларуси:

Реализация инвестиционных проектов на сегодня – это ежедневная работа с нашими коллегами из регионов, министерств, концернов. Пул таких проектов – почти 800. Цена вопроса – чуть более 6 миллиардов рублей. В том числе мы вместе с регионами обеспечили разработку в каждом районе или городе не менее чем по одному проекту. Такое было поручение Президента, то есть 129 проектов, которые будут закреплены как основной параметр работы соответствующих руководителей на местах.