Новости экономики на РТР-Беларусь за 29.11.2022

Новости Беларуси. Как правительство меняет порядок ввоза мяса в страну? Когда наша экономика выйдет на стадию роста? И как обстоят дела на рынке банковских вкладов? Подробности в нашем экономическом обзоре в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь. Несмотря на санкции, белорусская экономика поддерживает активность

Последствия от санкционного шока для белорусской экономики оказались меньшими, чем ожидалось. К такому выводу пришли эксперты Евразийского банка развития. Несмотря на проседание промышленности, грузоперевозок, оптовой и розничной торговли, экономическую активность в Беларуси удалось поддержать. Позитивно сказалось в том числе укрепление российского рубля к белорусскому, что повысило спрос на отечественные товары. Свой вклад в стабилизацию внесли также кредитование госсектора, рост бюджетных расходов. Благодаря этим мерам уже в июле-сентябре замедлилось снижение ВВП. Ожидается, что в 2023 году начнется его восстановительный рост. А жесткое ценовое регулирование затормозило инфляцию, уровень которой падает с октября. Как Беларусь поменяет порядок ввоза мяса в страну?

Беларусь введет квоты на ввоз свинины и мяса птицы в 2023 году. Соответствующее постановление приняло правительство. Минсельхозпроду поручено определить тарифные нормы и довести их до сведения облисполкомов. Региональные власти распределят объемы этих квот между ИП и юрлицами, а выдавать лицензии будет Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Также сегодня, 29 ноября, официально опубликовано постановление Минсельхозпрода, которым определены потолочные цены на поставку некоторых видов продовольствия для переработки. В списке продуктов – сырое молоко, масло, крупный рогатый скот, куриные яйца, сахар и ряд других позиций. В Беларуси выросло количество вкладов в рублях

В Беларуси становится больше вкладов в рублях, а популярность валютных снижается. Данные по депозитам населения опубликовал Нацбанк. Так, по состоянию на 1 октября почти 40 % от общего объема гражданских вкладов открыты в национальной валюте. За год доля таких депозитов выросла более чем на 6,5 %. В начале октября на счетах граждан лежало свыше 6 миллиардов рублей. А вот с валютных люди активно снимали деньги из-за снижения ставок, роста курса белорусского рубля и переоценки текущих счетов в инвалюте. Как отметил госрегулятор, в целом в банках становится больше безотзывных вкладов. Это касается депозитов в любой валюте. Клиенты стали реже расторгать договоры досрочно. При этом общее число вкладчиков за третий квартал сократилось. Средний портрет владельца счета в банке неизменен – это белоруска старше 64 лет. И в завершение об изменении курсов валют.