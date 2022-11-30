Как выглядит «антисанкционный» электробус? Показываем, что МАЗ представил на выставке в Москве

Новости Беларуси. Две большие премьеры представил Минский автозавод на международной выставке автобусов BW Expo в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Больше новостей экономики за 30 ноября читайте здесь.
Новости Беларуси. Две большие премьеры представил Минский автозавод на международной выставке автобусов BW Expo в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Больше новостей экономики за 30 ноября читайте здесь.
Электробус собран из «антисанкционных» комплектующих белорусского и российского производства. Каркас, передняя ось, шины, комплектующие электрооборудования и многое другое производства белорусских предприятий. Отечественные компании также разработали программные продукты и отвечали за инжиниринг.
Вторая премьера – это троллейбус третьего поколения МАЗ с системой автономного хода до 50 километров. В первый день работы выставки продукция Минского автозавода стала двукратным победителем Гран-при «За рулем – 2022», проводимого в рамках этого масштабного мероприятия.
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