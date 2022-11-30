Как выглядит «антисанкционный» электробус? Показываем, что МАЗ представил на выставке в Москве

Новости Беларуси. Две большие премьеры представил Минский автозавод на международной выставке автобусов BW Expo в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше новостей экономики за 30 ноября читайте здесь.

Электробус собран из «антисанкционных» комплектующих белорусского и российского производства. Каркас, передняя ось, шины, комплектующие электрооборудования и многое другое производства белорусских предприятий. Отечественные компании также разработали программные продукты и отвечали за инжиниринг.