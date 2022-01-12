До окончания карантина. Правительство Украины ввело госрегулирование цен на ряд продуктов

Новости Украины. Правительство Украины ввело госрегулирование на некоторые продукты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них гречка, мука, макароны, сахар, курица, сливочное и подсолнечное масло и яйца. При этом уровень торговой надбавки – не более 10 %.

А вот причина кроется в высокой стоимости газа. Правительство вынуждено разработать механизм поддержки производителей, к примеру, дешевых сортов хлеба и других продуктов питания, дабы не допустить рост цен на них. Такая мера принята до окончания действия карантина из-за пандемии.