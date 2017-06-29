Четвёртый транш кредита перечислил Беларуси Евразийский банк развития

Деньги идут в поддержку мер экономической политики и структурных преобразований в стране,

Новости Беларуси. Речь о сумме в 2 миллиарда долларов. С учетом очередного транша уже получен миллиард 400.

Решение о предоставлении очередного транша принято на основании выполнения страной всех условий, кроме одного контрольного показателя, по которому предоставлено освобождение. В марте прошлого года Минфин Беларуси и Евразийский банк развития подписали соглашение