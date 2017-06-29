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Четвёртый транш кредита перечислил Беларуси Евразийский банк развития

29 июня 2017 17:59
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Новости Беларуси. Речь о сумме в 2 миллиарда долларов. С учетом очередного транша уже получен миллиард 400. 

Деньги идут в поддержку мер экономической политики и структурных преобразований в стране,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Четвёртый транш кредита перечислил Беларуси Евразийский банк развития-1

Решение о предоставлении очередного транша принято на основании выполнения страной всех условий, кроме одного контрольного показателя, по которому предоставлено освобождение. В марте прошлого года Минфин Беларуси и Евразийский банк развития подписали соглашение

о предоставлении кредитных средств на поддержку программы преобразований в стране.

# Экономика # Фотофакт # Кредиты Беларуси

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