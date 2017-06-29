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Белье, БелАЗы и даже валенки: предприятия Минской области на Форуме регионов

29 июня 2017 15:50
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Новости Беларуси. Более 10 предприятий Минской области представили свою продукцию на форуме регионов в Москве. Это мероприятие успело стать традиционным (оно уже четвертое по счету), сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Самый большой стенд – у БелАЗа.

Москвичи смотрят на великанов в 90 и 240 тонн и другую карьерную технику. На ярмарке-продаже свои товары выставили молочные предприятия Минской области, производители мясных изделий, а также пекари из Солигорска, Борисова и Логойска. Есть и промышленные товары: белье, посуда и даже валенки.

Белье, БелАЗы и даже валенки: предприятия Минской области на Форуме регионов-1

# Экономика # Беларусь-Россия # Фотофакт

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