В Беларуси увеличили производство консервов и колбасы

Новости Беларуси. Тушенки на прилавках магазинов стало больше. После ввода ограничений на поставки говядины в Россию,
отечественные предприятия отреагировали на запреты изменениями в структуре производства,
сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На начало месяца запасы консервов выросли в 2,5 раза от среднемесячного объёма выпуска.
Помимо консервов, стали больше производить колбасы.
Плюс 90 тысяч тонн с начала года. Выросла и выручка от экспорта этой продукции.
15 миллионов долларов за колбасу и 12 миллионов – за консервы.