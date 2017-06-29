В Беларуси увеличили производство консервов и колбасы

Новости Беларуси. Тушенки на прилавках магазинов стало больше. После ввода ограничений на поставки говядины в Россию, отечест­венные предприятия отреагировали на запреты изменениями в структуре производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На начало месяца запасы консервов выросли в 2,5 раза от среднемесячного объёма выпуска.

Помимо консервов, стали больше производить колбасы. Плюс 90 тысяч тонн с начала года. Выросла и выручка от экспорта этой продукции.