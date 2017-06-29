Сезонный абонемент на 10 суток любителям рыбалки теперь будет обходиться в 200 рублей

которые хотят почувствовать азарт настоящей рыбалки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости Беларуси. 30 тысяч иностранцев за полгода воспользовались безвизовым режимом, чтобы посетить нашу Беларусь.

ежегодно любителями рыболовли извлекаются из водоемов приблизительно 7600 тонн рыб.

Платная рыбалка в Минской области стоит 20 рублей за световой день. Ночью тариф такой же. Сезонный абонемент на 10 суточных рыбалок обойдется в 200 рублей. Максимальная норма вылова – 5 килограм, всё, что свыше, оплачивается дополнительно.