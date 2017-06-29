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Сезонный абонемент на 10 суток любителям рыбалки теперь будет обходиться в 200 рублей

29 июня 2017 18:17
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Новости Беларуси. 30 тысяч иностранцев за полгода воспользовались безвизовым режимом, чтобы посетить нашу Беларусь.

Ежегодно увеличивается число отдыхающих из России и Европы,

которые хотят почувствовать азарт настоящей рыбалки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сезонный абонемент на 10 суток любителям рыбалки теперь будет обходиться в 200 рублей -1

Качество улова напрямую зависит от плодотворности водоема. По статистике,

ежегодно любителями рыболовли извлекаются из водоемов приблизительно 7600 тонн рыб. 

Платная рыбалка в Минской области стоит 20 рублей за световой день. Ночью тариф такой же. Сезонный абонемент на 10 суточных рыбалок обойдется в 200 рублей. Максимальная норма вылова – 5 килограм, всё, что свыше, оплачивается дополнительно.

# общество # Рыбалка в Беларуси # Фотофакт

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