Из-за непогоды сократились посевы: подорожает ли рис на прилавках белорусских магазинов?

Новости Беларуси. В России подорожал рис. Из-за непогоды сократились посевы.
В нашей стране доля российского риса – примерно 5%,
сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В России подорожал рис. Из-за непогоды сократились посевы.
В нашей стране доля российского риса – примерно 5%,
сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так что скачок цен белорусы вряд ли ощутят. Конкуренция на этом рынке довольно высокая, поставщиков риса в страну много, и это основной сдерживающий рост цен фактор.
В магазинах Минска цена на рис колеблется в пределах 2,5 рублей за упаковку.
В азиатских странах рис тоже дорожает. До нас волна докатится к сентябрю, когда у поставщиков закончатся старые запасы.