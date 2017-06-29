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Из-за непогоды сократились посевы: подорожает ли рис на прилавках белорусских магазинов?

29 июня 2017 18:10
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Новости Беларуси. В России подорожал рис. Из-за непогоды сократились посевы.

В нашей стране доля российского риса – примерно 5%,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за непогоды сократились посевы: подорожает ли рис на прилавках белорусских магазинов?-1

Так что скачок цен белорусы вряд ли ощутят. Конкуренция на этом рынке довольно высокая, поставщиков риса в страну много, и это основной сдерживающий рост цен фактор.

В магазинах Минска цена на рис колеблется в пределах 2,5 рублей за упаковку. 

В азиатских странах рис тоже дорожает. До нас волна докатится к сентябрю, когда у поставщиков закончатся старые запасы.

# общество # Фотофакт # Продукты питания

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