Новости экономики за 25.06.2020

Новости Беларуси. Какому белорусскому банку подтвердили международный кредитный рейтинг и когда кредиты станут немного дешевле? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сколько составляет средняя зарплата белорусов за май? S AND P ПОДТВЕРДИЛО КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ БАНКА РАЗВИТИЯ НА УРОВНЕ «В» СО СТАБИЛЬНЫМ ПРОГНОЗОМ Международное агентство S and P Global Ratings подтвердило рейтинг Банка развития Беларуси на уровне «B» со стабильным прогнозом. В обосновании эксперты отметили «неразрывную» связь банка с правительством, и его «критически важную» роль в выполнении государственных проектов.

Подчеркивается практически безусловная вероятность предоставления банку своевременной и экстраординарной поддержки со стороны правительства, достаточной для обслуживания финансовых обязательств в случае такой необходимости. Ставки по кредитам в Беларуси с 1 июля должны снизиться ДО 1 ИЮЛЯ БУДЕТ СОЗДАН ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ЛИЦЕНЗИЙ Все разрешения на одном ресурсе. Совмин утвердил положение о порядке формирования и работы единого реестра лицензий. Минэкономики до 1 июля должно обеспечить его создание и интеграцию с общегосударственной автоматизированной информационной системой. Реестр формируется путем внесения в него сведений о специальных разрешениях – это выдача, изменения и дополнения, приостановление, прекращение деятельности и так далее.