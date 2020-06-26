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С 1 июля на некоторых дорогах ограничат движение тяжёлого транспорта

26 июня 2020 15:15
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Новости Беларуси. Красный свет для грузовиков. С 1 июля по 20 сентября вводится временное ограничение на перемещение тяжелых машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 1 июля на некоторых дорогах ограничат движение тяжёлого транспорта-1

При температуре воздуха выше 25 градусов с 11 до 20 часов включительно по автомобильным дорогам общего пользования с асфальтобетонным покрытием запрещается движение транспортных средств с допустимой нагрузкой на одиночную ось больше 6 тонн. Ограничения не будут распространяться на некоторые виды транспорта, перевозящие, к примеру, пассажиров, гуманитарную помощь, опасные грузы, сельхозпродукцию и тому подобное.

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# Автомобили # общество # Сергей Савицкий # Фотофакт

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