С 1 июля на некоторых дорогах ограничат движение тяжёлого транспорта

Новости Беларуси. Красный свет для грузовиков. С 1 июля по 20 сентября вводится временное ограничение на перемещение тяжелых машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При температуре воздуха выше 25 градусов с 11 до 20 часов включительно по автомобильным дорогам общего пользования с асфальтобетонным покрытием запрещается движение транспортных средств с допустимой нагрузкой на одиночную ось больше 6 тонн. Ограничения не будут распространяться на некоторые виды транспорта, перевозящие, к примеру, пассажиров, гуманитарную помощь, опасные грузы, сельхозпродукцию и тому подобное.