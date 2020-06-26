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«Киновидеопрокату» и Минскому зоопарку выделят субсидии из-за сокращения доходов

26 июня 2020 14:53
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Новости Беларуси. Коррективы в городском бюджете. Соответствующее решения приняли депутаты Мингорсовета, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Киновидеопрокату» и Минскому зоопарку выделят субсидии из-за сокращения доходов-1

Дополнительную поддержку получат объекты социальной сферы. В связи с сокращением посетителей и доходов «Киновидеопрокату» и столичному зоопарку выделят субсидии в размере более миллиона и 285 тысяч рублей соответственно.

«Киновидеопрокату» и Минскому зоопарку выделят субсидии из-за сокращения доходов-4

Дополнительно направят средства в учреждения здравоохранения и образования, а также на ремонт жилого фонда и благоустройство дворов.

# Предприятия Беларуси # Экономика # Фотофакт

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