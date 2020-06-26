«Киновидеопрокату» и Минскому зоопарку выделят субсидии из-за сокращения доходов

Новости Беларуси. Коррективы в городском бюджете. Соответствующее решения приняли депутаты Мингорсовета, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Дополнительную поддержку получат объекты социальной сферы. В связи с сокращением посетителей и доходов «Киновидеопрокату» и столичному зоопарку выделят субсидии в размере более миллиона и 285 тысяч рублей соответственно.