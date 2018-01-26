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Новости экономики за 26.01.2018

26 января 2018 15:41
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Новости Беларуси. В Беларуси снизили себестоимость цемента почти в 2 раза и увеличили экспорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 26.01.2018-1

Новые мощности и передовые технологии позволили выпускать более конкурентоспособную продукцию. Сегодня себестоимость тонны цемента $37 вместо прежних $70. Белорусский цемент охотно покупают не только партнеры в соседних странах, производителям удалось выйти с данной продукцией и на рынок Евросоюза.  

ЗАМАХНУЛИСЬ НА КАМАМБЕР

Новости экономики за 26.01.2018-4

В ближайшее время в стране намерены запустить собственное производство сыров типа камамбер. Это популярный мягкий французский сыр с белой плесенью. Для выпуска 1 кг нужно 5 литров овечьего молока. Для массового изготовления камамбера в Беларуси пока недостаточно сырья. Заключаются контракты с фермами по разведению овец. С расширением сырьевой базы увеличится и ассортимент отечественной продукции.

13-Я ЗАРПЛАТА

Новости экономики за 26.01.2018-7

Премии по итогам работы предприятий за год продолжают выплачивать сотрудникам тех организаций, которые сработали в плюс. То есть получили  чистую прибыль. Именно с нее начисляется 13-я зарплата. Работники государственных организаций и учреждений имеют больше шансов получить поощрительную выплату, чем их коллеги из коммерческих компаний. Размер тринадцатой зарплаты каждый работодатель устанавливает сам.

Обычно это процент от оклада либо полный размер среднемесячной оплаты труда.

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# Экономика # Фотофакт # Наталья Надольская # Экономическая рубрика

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