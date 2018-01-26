Прямой эфир

Что такое мезонинный кредит и как он связан с ростом высококачественных лекарств в белорусских аптеках

26 января 2018 15:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Впервые Европейский банк реконструкции и развития предоставил крупному игроку фармацевтического рынка на территории Беларуси мезонинный кредит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что такое мезонинный кредит и как он связан с ростом высококачественных лекарств в белорусских аптеках-1

5 миллионов евро направят на развитие сети аптек Беларуси. Это первый проект подобного валютного финансирования напрямую в фармацевтический холдинг с белорусским резидентством. 

Потребители получат доступ к более широкому спектру высококачественных лекарственных препаратов. Мезонинное кредитование – это нечто среднее между долговым и долевым финансированием, распространено на международных рынках, но в нашей стране вводится только сейчас.

Больше новостей экономики за 26 января здесь

# Экономика # Белорусские лекарства # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
БВФБ. Доллар продолжает дешеветь
26 января 2018 15:47

БВФБ. Доллар продолжает дешеветь

Новости экономики за 26.01.2018
26 января 2018 15:41

Новости экономики за 26.01.2018

Лукашенко поручил полностью монополизировать производство лекарств в стране
26 января 2018 11:27

Лукашенко поручил полностью монополизировать производство лекарств в стране