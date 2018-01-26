Что такое мезонинный кредит и как он связан с ростом высококачественных лекарств в белорусских аптеках

Новости Беларуси. Впервые Европейский банк реконструкции и развития предоставил крупному игроку фармацевтического рынка на территории Беларуси мезонинный кредит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

5 миллионов евро направят на развитие сети аптек Беларуси. Это первый проект подобного валютного финансирования напрямую в фармацевтический холдинг с белорусским резидентством.

Потребители получат доступ к более широкому спектру высококачественных лекарственных препаратов. Мезонинное кредитование – это нечто среднее между долговым и долевым финансированием, распространено на международных рынках, но в нашей стране вводится только сейчас.