В каких случаях торгуются белорусы?

Новости Беларуси. Большинство белорусов любят торговаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Опрос провела одна международная компания в 44 странах мира. Больше половины опрошенных соотечественников, если точно 51 %, признались к тяге «просить снизить цену». Но признались, что получается это плохо. Средняя скидка – не более 15 %.

Больше всего торгуются белорусы при аренде жилья, при поездках на такси и при ремонте квартиры. Гендерный вопрос тоже затрагивался, у нас больше любят торговаться мужчины, как впрочем, и во всем мире. Хотя казалось, что наоборот.