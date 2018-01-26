Лукашенко поручил полностью монополизировать производство лекарств в стране

Новости Беларуси. Система производства и оборота лекарственных средств будет взята под жесткий контроль. Она должна быть монополизированной и прозрачной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее поручение дал 26 января глава государства, посещая фармацевтическое предприятие «Минскинтеркапс». Компания уже более 20 лет на рынке. Занимается производством витамин, средств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, гриппа и ОРВИ, а также противоаллергических препаратов.

Как доложили Президенту, по итогам 2017 года в Беларуси фармпродукции произведено на сумму более миллиарда рублей (это практически в четыре раза больше, чем пять лет назад.) За этот же период освоен выпуск почти 800 новых лекарств. Объем рынка оценивается в 690 миллионов долларов. Тем не менее, вопросы остаются. Так, Александр Лукашенко обратил внимание на проблему посредничества.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Давайте договоримся, что в этом году в первом полугодии вы полностью практически монополизируете производство, закупки, продажи лекарств. Ну, практически как по алкоголю или табаку. Я не говорю, что вы цены будете устанавливать или еще что-то. Но вы полностью возьмете под контроль все эти процессы в стране: по производству, по продаже внутри и по импорту. И продажу здесь, и в розницу, и в стационарах. Все надо взять под контроль. Какую схему вы мне предложите в первом полугодии этого года – это я уже посмотрю потом. Здесь нам шутить нечего.