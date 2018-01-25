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Новости экономики за 25.01.2018

25 января 2018 17:00
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Новости Беларуси. Инвесторы из Поднебесной начали вторую очередь строительства социальных домов в Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 25.01.2018-1

Генподрядчик – Китайская железнодорожная строительная корпорация. Уже к июлю 2018 года новые многоквартирные дома появятся в Барановичах, Пинске и Жабинке. В ходе первого проекта были построены четыре дома: по два в Бресте и Пинске. Их общая стоимость более 17 миллионов  рублей. 

ПРОЕКТЫ С ИРАНОМ

Новости экономики за 25.01.2018-4

Памятные монеты из серии «Шлях Скарыны» 25 января презентовали в Национальном историческом музее. Коллекция из 6 серебряных чеканок – подарок Нацбанка к 500-летию белорусского книгопечатания. На каждой изображение города, связанного с деятельностью первопечатника. Сами монеты имеют большую ценность для нашей страны. Всего было выпущено 2 тысячи экземпляров.

Новости экономики за 25.01.2018-7

Ирина Зварыко, ведущий научный сотрудник Национального музея истории и культуры Беларуси:
Іх хочацца глядзець і разглядаць падрабязнасці. Вельмі годна праявіў сябе банк, зрабіўшы такую прыгожую сэрыю.

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# Экономика # Фотофакт # Экономическая рубрика # Кирилл Казаков

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