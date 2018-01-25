Новости экономики за 25.01.2018

Генподрядчик – Китайская железнодорожная строительная корпорация. Уже к июлю 2018 года новые многоквартирные дома появятся в Барановичах, Пинске и Жабинке. В ходе первого проекта были построены четыре дома: по два в Бресте и Пинске. Их общая стоимость более 17 миллионов рублей.

ПРОЕКТЫ С ИРАНОМ