Прямой эфир

На БелАЭС ожидают миссию МАГАТЭ. На очереди запуск второго энергоблока

25 октября 2021 06:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На Белорусской АЭС ожидают очередную миссию МАГАТЭ. Запланировано, что к работе она приступит уже сегодня, 25 октября. Это повторный визит экспертов Международного агентства по ядерной энергии в рамках реализации проекта технического сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На БелАЭС ожидают миссию МАГАТЭ. На очереди запуск второго энергоблока-1

В составе миссии – эксперты агентства из Великобритании, Франции, России, Армении, Украины и Бельгии. Они проверят выполнение рекомендаций и предложений, выработанных в 2019 году в процессе рассмотрения вопросов эксплуатационной безопасности первого энергоблока. Он был введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. На очереди запуск второго энергоблока.  

На БелАЭС ожидают миссию МАГАТЭ. На очереди запуск второго энергоблока-4

После полного ввода двух энергоблоков БелАЭС сможет производить около 18,5 млрд кВт.ч в год, что обеспечит около 40 % потребностей страны в электроэнергии.  

# АЭС в Беларуси # Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Почему на «Гродно Азот» остановили два цеха? Узнали на предприятии
24 октября 2021 16:35

Почему на «Гродно Азот» остановили два цеха? Узнали на предприятии

Виталий Уткин о санкциях: Республика Беларусь способна бороться и набирает обороты
22 октября 2021 19:53

Виталий Уткин о санкциях: Республика Беларусь способна бороться и набирает обороты

Как белорусским предприятиям преодолеть последствия санкций? Несколько способов предложил Национальный центр маркетинга
22 октября 2021 19:51

Как белорусским предприятиям преодолеть последствия санкций? Несколько способов предложил Национальный центр маркетинга