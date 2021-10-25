На БелАЭС ожидают миссию МАГАТЭ. На очереди запуск второго энергоблока

Новости Беларуси. На Белорусской АЭС ожидают очередную миссию МАГАТЭ. Запланировано, что к работе она приступит уже сегодня, 25 октября. Это повторный визит экспертов Международного агентства по ядерной энергии в рамках реализации проекта технического сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В составе миссии – эксперты агентства из Великобритании, Франции, России, Армении, Украины и Бельгии. Они проверят выполнение рекомендаций и предложений, выработанных в 2019 году в процессе рассмотрения вопросов эксплуатационной безопасности первого энергоблока. Он был введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. На очереди запуск второго энергоблока.