Новости экономики за 25.10.2019

Новости Беларуси. Как участники ювелирного рынка ЕАЭС реализуют потенциал взаимной торговли? Какую награду получил индустриальный парк «Великий камень»? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ликвидировано еще одно препятствие, которое содержится в дорожной карте по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС. Снятие торговых преград и снижение затрат на транзакционные издержки принесут дополнительную прибыль в карман владельцев ювелирного бизнеса. Соглашение позволит участникам ювелирного рынка стран союза реализовать потенциал взаимной торговли, выйти на новые рынки и получить взаимную выгоду за счет кооперации.

«ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» ПРИЗНАН ИНДУСТРИАЛЬНЫМ ПРОЕКТОМ ГОДА В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ

Китайско-белорусский парк «Великий камень» признали индустриальным проектом года в Восточной Европе. 24 октября в Варшаве состоялась церемония вручения наград 9-й ежегодной премии EuropaProperty CEE Investment Awards. Участие в ней приняли более 400 инвесторов, девелоперов и профессионалов в сфере недвижимости.