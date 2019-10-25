Профсоюзы Беларуси предложили концепцию обязательного страхования от невыплаты зарплаты

Так, одной из основных остается проблема своевременных выплат. На начало октября 2019-го около 75 организаций задолжали своим сотрудникам более 10 миллионов рублей. Другой вопрос, как гарантировать работникам заслуженные деньги, если предприятие объявляет себя банкротом? В качестве решения профсоюзы предлагают концепцию обязательного страхования от невыплаты зарплаты.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Самое главное, что этот механизм должен компенсировать потерю заработной платы на случай, если сегодня предприятие не может платить и нет источника компенсации заработной платы.

Еще один важный вопрос – будут компенсироваться также страховые риски на невыплату именно страховых взносов по ФСЗН, когда человек может потерять вообще свою пенсию. И такие случаи есть, когда этот ФСЗН тоже не выплачивается.