Профсоюзы Беларуси предложили концепцию обязательного страхования от невыплаты зарплаты
Новости Беларуси. Вопросы заработной платы стали основными на трехсторонней встрече профсоюзов, правительства и объединения нанимателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, одной из основных остается проблема своевременных выплат. На начало октября 2019-го около 75 организаций задолжали своим сотрудникам более 10 миллионов рублей. Другой вопрос, как гарантировать работникам заслуженные деньги, если предприятие объявляет себя банкротом? В качестве решения профсоюзы предлагают концепцию обязательного страхования от невыплаты зарплаты.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Самое главное, что этот механизм должен компенсировать потерю заработной платы на случай, если сегодня предприятие не может платить и нет источника компенсации заработной платы.
Еще один важный вопрос – будут компенсироваться также страховые риски на невыплату именно страховых взносов по ФСЗН, когда человек может потерять вообще свою пенсию. И такие случаи есть, когда этот ФСЗН тоже не выплачивается.
Игорь Ляшенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Второй вопрос касается состояния условий охраны труда в промышленности. Вопрос немаловажный. Вы видите, что активизация производственных процессов, и статистика показала некоторый рост травматизма на производстве. Поэтому заместитель министра сегодня доложит, что конкретно привело к росту травматизма. А заместитель министра труда и социальной защиты доложит о новых подходах, которые позволят с их точки зрения сократить этот травматизм.
Также профсоюзы занимаются мониторингом цен на потребительском рынке. К слову, сейчас зафиксирован их рост на овощи и фрукты. Эту проблему профсоюзы планируют обсудить на следующей неделе с сельхозпроизводителями и торговыми сетями.