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В Вероне презентовали проект строительства магистрали Санкт-Петербург–Минск–Западная Европа

25 октября 2019 16:19
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Новости Беларуси. Высокоскоростную железнодорожную магистраль между Санкт-Петербургом и Минском с дальнейшим выходом в Западную Европу построят за счет средств частных инвесторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это принципиальное отличие бизнес-модели от аналогичных проектов. Крупные инфраструктурные и транспортные проекты способны стать объединяющими для Европейского союза, Евразийского экономического союза и Союзного государства. 25 октября проект презентовали в рамках ХII Евразийского экономического форума в Вероне.

Больше новостей экономики за 25 октября здесь.

# Белорусская железная дорога # общество # Наталья Надольская

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