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Говорят о заявке на кредит: Беларусбанк предупреждает о фактах телефонного мошенничества

25 сентября 2019 15:08
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Новости Беларуси. Беларусбанк сообщает о фактах телефонного мошенничества: неизвестные просили клиентов предоставить личные данные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О таких звонках в сентябре сообщили десятки граждан.

Говорят о заявке на кредит: Беларусбанк предупреждает о фактах телефонного мошенничества-1

Схема такая: мошенники представляются сотрудниками банка, говорят, что в личном кабинете пользователя находится заявка на кредит в Br5 тыс., и требуют паспортные данные для отмены операции.

В Беларусбанке напоминают, что банковские работники информацию личного характера не запрашивают. 

О других новостях экономики за 25 сентября читайте здесь.

# Мошенничество # происшествия # Наталья Надольская # Фотофакт

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