Говорят о заявке на кредит: Беларусбанк предупреждает о фактах телефонного мошенничества

Новости Беларуси. Беларусбанк сообщает о фактах телефонного мошенничества: неизвестные просили клиентов предоставить личные данные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О таких звонках в сентябре сообщили десятки граждан.

Схема такая: мошенники представляются сотрудниками банка, говорят, что в личном кабинете пользователя находится заявка на кредит в Br5 тыс., и требуют паспортные данные для отмены операции.

В Беларусбанке напоминают, что банковские работники информацию личного характера не запрашивают.