БУТБ провела пилотный вебинар для деловых кругов Смоленской области
Новости Беларуси. Смоленский бизнес заинтересован в выходе на белорусский рынок. В том числе путем участия в процедурах государственных закупок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Состоялся пилотный вебинар Белорусской универсальной товарной биржи для предприятий Смоленской области Российской Федерации. Смоленская область лидирует среди других областей России по количеству аккредитованных на бирже компаний, что открывает широкие возможности для наращивания объемов заключаемых сделок.
Андрей Новиков, первый заместитель председателя правления БУТБ:
Мы со Смоленской областью сотрудничаем уже достаточно давно, фактически с первых лет существования Белорусской универсальной товарной биржи, а нам уже в этом году 15 лет исполнилось. Сегодня у нас уже порядка 400 компаний из Смоленщины аккредитовано, с которыми мы достаточно активно работаем. Причем работает как по импорту российской продукции на внутренний рынок Республики Беларусь, так и по экспорту белорусской продукции.
Среди перспективных направлений развития потенциала биржевого механизма – продажа российского древесного сырья, зерновых культур, кормовых добавок, черного металлопроката, а также закупка белорусской мясомолочной продукции и строительных материалов. Эти товарные позиции могут стать основой для долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества.
Максим Астапенков, генеральный директор Центра поддержки экспорта Смоленской области:
Не знаю, как у участников, у меня лично возникло желание зарегистрировать там компанию и начать заниматься биржевыми торгами, потому что, на мой взгляд, это интересно, перспективно и, в общем-то, совсем несложно.
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