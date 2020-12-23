БУТБ провела пилотный вебинар для деловых кругов Смоленской области

Новости Беларуси. Смоленский бизнес заинтересован в выходе на белорусский рынок. В том числе путем участия в процедурах государственных закупок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Состоялся пилотный вебинар Белорусской универсальной товарной биржи для предприятий Смоленской области Российской Федерации. Смоленская область лидирует среди других областей России по количеству аккредитованных на бирже компаний, что открывает широкие возможности для наращивания объемов заключаемых сделок.