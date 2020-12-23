Новости экономики за 23.12.2020

Новости Беларуси. Как биржевой механизм поможет наладить взаимовыгодное сотрудничество Беларуси и Смоленской области? Разорятся ли мировые производители одежды и кто может рассчитывать на процедуру ЭКО за счет госбюджета? Новости деловой сферы в программе Новости «24» часа на СТВ.
Подробности в видеоматериале.
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