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Новости экономики за 23.12.2020

23 декабря 2020 15:18
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Новости Беларуси. Как биржевой механизм поможет наладить взаимовыгодное сотрудничество Беларуси и Смоленской области? Разорятся ли мировые производители одежды и кто может рассчитывать на процедуру ЭКО за счет госбюджета? Новости деловой сферы в программе Новости «24» часа на СТВ.

Подробности в видеоматериале.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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