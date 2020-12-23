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«Хочется работать, потому что здесь уютно». Рассказываем про Светлогорский завод сварочных электродов

23 декабря 2020 20:52
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Новости Беларуси. Среди важных тем, которые прозвучат на ВНС – конечно же, новые рабочие места, зарплаты людей. Наш следующий репортаж из Светлогорского района, где в этом году создано более 200 таких рабочих мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Добриян продолжит тему.

«Хочется работать, потому что здесь уютно». Рассказываем про Светлогорский завод сварочных электродов-1

Владислав Ходанович в начале 2020 приехал в Светлогорск из соседнего Октябрьского района. Профессиональный сварщик раньше только пользовался электродами, а теперь участвует в их производстве. Пришлось переучиваться, но, говорит, оно того стоило.

«Хочется работать, потому что здесь уютно». Рассказываем про Светлогорский завод сварочных электродов-4

Владислав Ходанович, упаковщик Светлогорского завода сварочных электродов:
В коллективе все хорошо. Все дружно, все друг за друга. Да, хочется работать, потому что здесь уютно, хорошие условия, коллектив, хорошая заработная плата. Когда идешь на работу, ты в хорошем настроении. Тянет сюда идти.

«Хочется работать, потому что здесь уютно». Рассказываем про Светлогорский завод сварочных электродов-7

В 2020 на Светлогорском заводе сварочных электродов создали 35 новых рабочих мест. Растут объемы и ассортимент. К концу года планируют выпустить рекордные 25 тысяч тонн продукции, более 90 % – чистый экспорт.

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Предприятие постоянно инвестирует в производство. Только в 2020 году освоили два новых типа электродов для ответственных работ на нефтяных трубопроводах и в атомной энергетике. За 10 лет истории объемы производства здесь увеличили в 40 раз.

«Хочется работать, потому что здесь уютно». Рассказываем про Светлогорский завод сварочных электродов-10

Александр Добриян, корреспондент:
В Светлогорском районе ставку сделали на инвестиции и не ошиблись. За последние пять лет на всех ключевых предприятиях района реализованы крупные инвестиционные проекты. В результате в реальном секторе экономики создано более 1,5 тысячи новых рабочих мест.

«Хочется работать, потому что здесь уютно». Рассказываем про Светлогорский завод сварочных электродов-13

Выработка на одного занятого в экономике района к концу 2020 года вплотную приблизилась к 80 тысячам рублей.

«Хочется работать, потому что здесь уютно». Рассказываем про Светлогорский завод сварочных электродов-16

Александр Магазинщиков, заместитель председателя Светлогорского райисполкома:
На перспективу у нас тоже есть планы по развитию предприятий, сегодня уже прорабатываются вопросы по реализации новых инвестиционных проектов. Это позволит создавать новые рабочие места. Самое главное, что это места высокопроизводительные, с более высокой заработной платой. В нашем регионе за этот год в промышленности заработная плата выросла где-то на 20 %, а производительность труда – на 25 %. Это говорит о том, что создаются новые эффективные рабочие места.

«Хочется работать, потому что здесь уютно». Рассказываем про Светлогорский завод сварочных электродов-19

Еще одна цифра. Сегодня в Светлогорском районе на одного официального безработного приходится восемь свободных рабочих мест. Как говорится, было бы желание.

# Предприятия Беларуси # Экономика # Александр Добриян # Фотофакт

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