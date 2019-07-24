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Новости экономики за 24.07.2019

24 июля 2019 18:21
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Новости Беларуси. В Минске проходит белорусско-иранский бизнес-форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 24.07.2019-1

Такие встречи – всегда отличная возможность наладить или укрепить деловые связи, провести переговоры с представителями иранских предприятий, заинтересованных в сотрудничестве с белорусским бизнесом в различных сферах: от медицины до нефтепереработки. В составе иранской делегации – руководители банков, промышленных предприятий, а также экспортеры. С ними белорусские коллеги обсуждают в эти дни перспективы развития белорусско-иранского делового взаимодействия: от поставок продуктов питания и специй до импорта персидских ковров.

В СТРАНЕ ПОВЫСЯТ БЮДЖЕТ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА

Новости экономики за 24.07.2019-4

С 1 августа в стране повысят бюджет прожиточного минимума. Будет 230 рублей 91 копейка. Сейчас – 224 рубля. БПМ пересматривают раз в квартал. Новые значения продержатся до октября. Пропорционально росту БПМ изменятся и размеры минимальных трудовых пенсий, социальных пенсий, доплат пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, пособий по уходу за инвалидом I группы, государственных пособий семьям с детьми.

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ ВИЗУАЛЬНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Новости экономики за 24.07.2019-7

Проект белорусской компании «Кино-мо Технолоджис» (известна разработками в области голограмм) получил престижную премию нидерландско-британской торговой палаты в области технологий. Это первая награда, учрежденная старейшей европейской организацией, а белорусский проект из ПВТ – первый победитель в этой категории.

БАНКИ ШВЕЙЦАРИИ ВЫДАЮТ КРЕДИТЫ ПОД ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ ПРОЦЕНТНУЮ СТАВКУ

Новости экономики за 24.07.2019-10

Банки Швейцарии выдают кредиты под отрицательную процентную ставку. Так что заёмщик вернет банку денег меньше, чем взял. Стоимость швейцарского франка остается высокой, а инфляция – низкой. Депозитная ставка Национального банка Швейцарии составляет минус 0,75%. Это означает, что если у коммерческого банка есть свободные денежные средства, он обязан хранить их на счетах в регуляторе и платить за это 0,75% от суммы размещения. Таким образом, наличие свободных денежных средств для банков совершенно невыгодно, и они стараются выдать как можно больше кредитов.

# Деньги # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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