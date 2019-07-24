Новости экономики за 24.07.2019

Новости Беларуси. В Минске проходит белорусско-иранский бизнес-форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие встречи – всегда отличная возможность наладить или укрепить деловые связи, провести переговоры с представителями иранских предприятий, заинтересованных в сотрудничестве с белорусским бизнесом в различных сферах: от медицины до нефтепереработки. В составе иранской делегации – руководители банков, промышленных предприятий, а также экспортеры. С ними белорусские коллеги обсуждают в эти дни перспективы развития белорусско-иранского делового взаимодействия: от поставок продуктов питания и специй до импорта персидских ковров. В СТРАНЕ ПОВЫСЯТ БЮДЖЕТ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА

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Проект белорусской компании «Кино-мо Технолоджис» (известна разработками в области голограмм) получил престижную премию нидерландско-британской торговой палаты в области технологий. Это первая награда, учрежденная старейшей европейской организацией, а белорусский проект из ПВТ – первый победитель в этой категории. БАНКИ ШВЕЙЦАРИИ ВЫДАЮТ КРЕДИТЫ ПОД ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ ПРОЦЕНТНУЮ СТАВКУ