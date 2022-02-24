Новости экономики за 24.02.2022

Новости Беларуси. Как Банк России будет обеспечивать стабильность и непрерывность работы финансовых организаций? Почему растут мировые цены на нефть и газ и какие темы стали главными на заседании Евразийского межправительственного совета?
С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Головченко принимает участие в заседании Евразийского межправсовета. Какие темы обсуждают? – читайте здесь.
ЦЕНЫ НА НЕФТЬ И ГАЗ НА МИРОВЫХ РЫНКАХ РАСТУТ
Цены на нефть и газ на мировых рынках растут. 1 400 долларов за 1 000 кубометров. Рынок закладывает риски физических ограничений поставок нефти или газа, в частности, в связи с возможным повреждением газотранспортной системы на российской или украинской территории. Начиная с 25 февраля, цены на энергоносители будут реагировать на конкретные события. Пока транзит газа продолжается, и ни «Нафтогаз», ни «Газпром», ни европейские компании не останавливают подачу, прокачку и прием российского газа.
Банк России ввел запрет коротких продаж на российском финансовом рынке. Что это значит? – читайте здесь.
24 февраля торги на Белорусской валютно-фондовой бирже начались с резкого подорожания доллара и евро. К середине дня коммерческие банки устанавливали курс продажи доллара выше трех рублей. К закрытию торгов на белорусской валютно-фондовой бирже доллар в плюсе на 15 копеек, евро – на 14. Российский рубль подешевел.
В Казахстане состоится заседание межправсовета ЕАЭС. Беларусь представит Роман Головченко – читайте здесь.