Новости экономики за 24.02.2022

Новости Беларуси. Как Банк России будет обеспечивать стабильность и непрерывность работы финансовых организаций? Почему растут мировые цены на нефть и газ и какие темы стали главными на заседании Евразийского межправительственного совета?

С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.