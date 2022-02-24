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Новости экономики за 24.02.2022

24 февраля 2022 15:48
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Новости Беларуси. Как Банк России будет обеспечивать стабильность и непрерывность работы финансовых организаций? Почему растут мировые цены на нефть и газ и какие темы стали главными на заседании Евразийского межправительственного совета?  

С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Головченко принимает участие в заседании Евразийского межправсовета. Какие темы обсуждают? – читайте здесь.  

Новости экономики за 24.02.2022 -1

ЦЕНЫ НА НЕФТЬ И ГАЗ НА МИРОВЫХ РЫНКАХ РАСТУТ  

Цены на нефть и газ на мировых рынках растут. 1 400 долларов за 1 000 кубометров. Рынок закладывает риски физических ограничений поставок нефти или газа, в частности, в связи с возможным повреждением газотранспортной системы на российской или украинской территории. Начиная с 25 февраля, цены на энергоносители будут реагировать на конкретные события. Пока транзит газа продолжается, и ни «Нафтогаз», ни «Газпром», ни европейские компании не останавливают подачу, прокачку и прием российского газа.  

Банк России ввел запрет коротких продаж на российском финансовом рынке. Что это значит? – читайте здесь.  

Новости экономики за 24.02.2022 -4

24 февраля торги на Белорусской валютно-фондовой бирже начались с резкого подорожания доллара и евро. К середине дня коммерческие банки устанавливали курс продажи доллара выше трех рублей. К закрытию торгов на белорусской валютно-фондовой бирже доллар в плюсе на 15 копеек, евро – на 14. Российский рубль подешевел.  

В Казахстане состоится заседание межправсовета ЕАЭС. Беларусь представит Роман Головченко – читайте здесь.  

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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