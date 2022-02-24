Прямой эфир

Головченко принимает участие в заседании Евразийского межправсовета. Какие темы обсуждают?

24 февраля 2022 15:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Авиастроение, навигационные пломбы и перспективы промышленного сотрудничества. Эти темы стали главными на заседании Евразийского межправительственного совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Головченко принимает участие в заседании Евразийского межправсовета. Какие темы обсуждают?-1

Он начал свою работу сегодня, 24 февраля, в Нур-Султане и продлится два дня. Беларусь представляет премьер-министр Роман Головченко. Главы правительств ЕАЭС обсуждают реализацию соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию союза. Также дорожную карту по расширению промышленного сотрудничества в области гражданского авиастроения в странах союза. В повестке обсуждение совместного проекта ускоренных контейнерных железнодорожных и мультимодальных перевозок сельхозпродукции «Евразийский агроэкспресс».  

Больше новостей экономики за 24 февраля читайте здесь.  

# Евразийский союз # Экономика # Роман Головченко # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики за 23.02.2022
23 февраля 2022 17:02

Новости экономики за 23.02.2022

Минск оказался в списке самых дешёвых столиц для паркинга
23 февраля 2022 17:00

Минск оказался в списке самых дешёвых столиц для паркинга

Цена газа в Европе поднялась выше 960 долларов за тысячу кубометров
23 февраля 2022 16:59

Цена газа в Европе поднялась выше 960 долларов за тысячу кубометров