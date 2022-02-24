Головченко принимает участие в заседании Евразийского межправсовета. Какие темы обсуждают?

Авиастроение, навигационные пломбы и перспективы промышленного сотрудничества. Эти темы стали главными на заседании Евразийского межправительственного совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он начал свою работу сегодня, 24 февраля, в Нур-Султане и продлится два дня. Беларусь представляет премьер-министр Роман Головченко. Главы правительств ЕАЭС обсуждают реализацию соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию союза. Также дорожную карту по расширению промышленного сотрудничества в области гражданского авиастроения в странах союза. В повестке обсуждение совместного проекта ускоренных контейнерных железнодорожных и мультимодальных перевозок сельхозпродукции «Евразийский агроэкспресс».