Новости экономики за 23.02.2022

Стоимость газа в Европе снова начала расти. В какой стране самые низкие тарифы на парковки и что позволило поддержать устойчивость белорусской экономики в 2021 году?

Беларусь достигла рекордного положительного сальдо внешней торговли. Благодаря экспорту промышленных предприятий государству удалось превысить доковидный уровень на 20 с лишним процентов. Это самые высокие объемы за последние 9 лет. Деньги, которые страна заработала на внешних рынках, позволили поддержать устойчивость белорусской экономики, а бизнесу стало проще планировать свое развитие. Кроме того, укрепилось доверие белорусов к банковской системе.

В ЛАТВИИ ЗАФИКСИРОВАН СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ РОСТ ЦЕН ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ

Еще с 2021 года инфляция стала общемировой проблемой. В 2022 году рост цен только ускорился. Кого-то проблема коснулась незначительно, например, стран Восточной Азии, а кто-то уже близко подошел к черте, когда добавляется приставка «гипер». В списке стран с резким ростом инфляции оказалась Латвия. Похожие показатели здесь были зафиксированы 10 лет назад. Цены на продовольствие в 2022 году уже увеличились на 9,4 %. Подорожали овощи. За капусту, репчатый лук и морковь жители теперь платят на 30 % больше. Дороже стали растительные масла, молоко, сыр и яйца. Кроме того, картофель и гречневая крупа выросли в цене на 60 %. Хлеб и зерновые продукты – на 10 %. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие месяцы цены не снизятся.