Прямой эфир

Новости экономики за 23.02.2022

23 февраля 2022 17:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Стоимость газа в Европе снова начала расти. В какой стране самые низкие тарифы на парковки и что позволило поддержать устойчивость белорусской экономики в 2021 году?

С деловым обзором в программе Новости «24 часа» на СТВ Ольга Лукашова.

Новости экономики за 23.02.2022-1

БЕЛАРУСЬ ПРЕВЫСИЛА ДОКОВИДНЫЙ УРОВЕНЬ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 20 %

Беларусь достигла рекордного положительного сальдо внешней торговли. Благодаря экспорту промышленных предприятий государству удалось превысить доковидный уровень на 20 с лишним процентов. Это самые высокие объемы за последние 9 лет. Деньги, которые страна заработала на внешних рынках, позволили поддержать устойчивость белорусской экономики, а бизнесу стало проще планировать свое развитие. Кроме того, укрепилось доверие белорусов к банковской системе.

Минск оказался в списке самых дешевых столиц для паркинга. Читайте здесь.

Новости экономики за 23.02.2022-4

В ЛАТВИИ ЗАФИКСИРОВАН СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ РОСТ ЦЕН ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ

Еще с 2021 года инфляция стала общемировой проблемой. В 2022 году рост цен только ускорился. Кого-то проблема коснулась незначительно, например, стран Восточной Азии, а кто-то уже близко подошел к черте, когда добавляется приставка «гипер». В списке стран с резким ростом инфляции оказалась Латвия. Похожие показатели здесь были зафиксированы 10 лет назад. Цены на продовольствие в 2022 году уже увеличились на 9,4 %. Подорожали овощи. За капусту, репчатый лук и морковь жители теперь платят на 30 % больше. Дороже стали растительные масла, молоко, сыр и яйца. Кроме того, картофель и гречневая крупа выросли в цене на 60 %. Хлеб и зерновые продукты – на 10 %. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие месяцы цены не снизятся.

Цена газа в Европе поднялась выше 960 долларов за тысячу кубометров. Подробности тут.

Новости экономики за 23.02.2022-7

Курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. По данным Нацбанка, 23 февраля доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел.

# Экономическая рубрика # Экономика # Ольга Лукашова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Минск оказался в списке самых дешёвых столиц для паркинга
23 февраля 2022 17:00

Минск оказался в списке самых дешёвых столиц для паркинга

Цена газа в Европе поднялась выше 960 долларов за тысячу кубометров
23 февраля 2022 16:59

Цена газа в Европе поднялась выше 960 долларов за тысячу кубометров

Новости экономики за 22.02.2022
22 февраля 2022 16:35

Новости экономики за 22.02.2022