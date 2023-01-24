Новости экономики за 24.01.2023

Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре дня от Натальи Надольской.

Растет объем взаимной торговли в ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как страны-участницы союза адаптируются к измененным условиям логистики? Кыргызстан заинтересован в увеличении поставок продукции деревообработки из Беларуси. По каким позициям наибольший спрос? И какую сделку совершили в Белорусско-Китайском индустриальном парке?

ПРЕДПРИЯТИЯ «БЕЛЛЕСБУМПРОМА» НАРАСТИЛИ ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ В КЫРГЫЗСТАН БОЛЕЕ ЧЕМ В 3 РАЗА

«Беллесбумпром» нарастил экспорт в Кыргызстан более чем в 3 раза в 2022 году. Особой популярностью пользуется продукция деревообработки. Так, объемы отгрузок древесноволокнистых плит увеличились в 20 раз, фанеры – в 14 раз. Динамичные темпы роста экспорта демонстрирует и целлюлозно-бумажная промышленность. Поставки бумаги и картона в Кыргызстан увеличились более чем в 8 раз. Спросом пользуется и белорусская мебель, экспорт которой вырос почти в 2 раза.

Объем взаимной торговли в ЕАЭС растет. Подробности.

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