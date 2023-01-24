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Объём взаимной торговли в ЕАЭС растёт

24 января 2023 15:08
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Объем взаимной торговли в ЕАЭС вырос. По итогам 2022 года – порядка 83 миллиардов долларов. Прогноз на 2023-й – до 95 миллиардов долларов при условии, что экономики стран-участниц союза продолжат адаптироваться к измененным факторам логистики и переориентации транспортных потоков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Объём взаимной торговли в ЕАЭС растёт-1

Пока же две трети торгового оборота внутри ЕАЭС все еще отягощены теми или иными барьерами. Их оперативное устранение позволит существенно увеличить рост экономики. Сейчас профильные ведомства и руководства стран-участниц работают над сближением технических регламентов на товары, произведенные на территории союза.

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# Евразийский экономический союз # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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