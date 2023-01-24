Объём взаимной торговли в ЕАЭС растёт

Объем взаимной торговли в ЕАЭС вырос. По итогам 2022 года – порядка 83 миллиардов долларов. Прогноз на 2023-й – до 95 миллиардов долларов при условии, что экономики стран-участниц союза продолжат адаптироваться к измененным факторам логистики и переориентации транспортных потоков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока же две трети торгового оборота внутри ЕАЭС все еще отягощены теми или иными барьерами. Их оперативное устранение позволит существенно увеличить рост экономики. Сейчас профильные ведомства и руководства стран-участниц работают над сближением технических регламентов на товары, произведенные на территории союза.

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