Новости Беларуси. В «Великом камне» зарегистрированы новые резиденты с капиталом из Беларуси. Они будут вести научные разработки в энергетике и выпускать оборудование для сельского хозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продукция будет импортозамещающей и предназначена для внутреннего рынка, а также будет поставляться на экспорт в страны ЕАЭС. Также на территории парка будут выпускать упаковку, медицинскую технику и комплектующие для нее. На арендованных площадях планируется реализация импортозамещающего проекта по производству инновационных видов бумажной упаковки.

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