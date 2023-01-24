В Беларуси вступили в силу новые правила купли-продажи подержанных автомобилей

Новости Беларуси. В Беларуси изменили правила покупки и продажи подержанных автомобилей. Теперь купить их можно только по письменному договору, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Раньше достаточно было счета-справки. Но если эта справка оформлена до 22 января 2023 года, то по ней машину все еще можно будет зарегистрировать. При купле-продаже между физлицами сохраняется право выбора формы расчета. Но если продает юрлицо или ИП, возможен только безнал.

Это новшество для большей прозрачности расчетов, чтобы в договоре не указывалась стоимость автомобиля, отличающаяся от реально переданной за него суммы. Теперь в список тех, кто может регистрировать договоры купли-продажи от физических лиц, включены нотариусы. Раньше это разрешалось делать только в ГАИ и Министерстве сельского хозяйства (если речь шла о сельхозтехнике).

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