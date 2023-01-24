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В Беларуси расширяются инструменты финансовой поддержки экспорта

24 января 2023 15:13
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Новости Беларуси. В Беларуси расширяются инструменты финансовой поддержки экспорта. Глава государства подписал соответствующий указ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси расширяются инструменты финансовой поддержки экспорта-1

В текущей экономической ситуации экспорт продукции АПК стремится к переориентации на новые перспективные направления. К ним относятся страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки. Потребление продукции в большинстве этих стран регламентируется религиозно-культурологическими стандартами – «Халяль», «Кошер», «Кашрут», «Сертификат здоровья». Это требует от импортируемой продукции соблюдения определенных правил сертификации.

Новый указ расширяет возможности возмещения части расходов на проведение оценки соответствия обязательным требованиям при реализации товаров в отдельных странах.

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# Экспорт # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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