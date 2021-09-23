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Беларусь показала крупнейший национальный павильон на сельхозвыставке в Сербии

23 сентября 2021 16:09
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Новости Беларуси. Беларусь представила крупнейший национальный павильон на сельскохозяйственной выставке в Сербии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь показала крупнейший национальный павильон на сельхозвыставке в Сербии-1

Среди участников экспозиции известные белорусские бренды. В Сербии хорошо знают качество белорусских продуктов питания и не только. В ходе выставки презентовали промышленный потенциал Беларуси, состоялось подписание меморандума о намерениях по созданию сборочного производства электробусов между предприятием «Белкоммунмаш» и сербской компанией «Техноград». Прошли переговоры между белорусскими и сербскими бизнесменами.

Беларусь показала крупнейший национальный павильон на сельхозвыставке в Сербии-4

Драголюб Швоня, почетный консул Республики Беларусь в Республике Сербия:
Мы сегодня увидели, какие интересные ваши продукты. Если нет выставки, нет бизнеса. Беларусь здесь появляется последние 10 лет, и за это время отношение и увеличение товара серьезное. Много производства вашего связано с сельским хозяйством, а Сербия очень зависит от сельского хозяйства. 30 % бюджета сегодня из сельского хозяйства в Сербии.

Беларусь показала крупнейший национальный павильон на сельхозвыставке в Сербии-7

Марина Скращук, заместитель директора ОАО «Солигорская птицефабрика»:
Сегодня основной задачей для предприятий Беларуси является диверсификация рынков сбыта. Сербия, естественно, является интересным регионом, который позволит увеличить географию поставок для каждого из предприятий, представленных на этой выставке.

Белорусские предприятия провели переговоры с несколькими десятками представителей регионального бизнеса, обсудили сотрудничество по ряду направлений.

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# Сельское хозяйство # Экономика # Наталья Надольская # Драголюб Швоня # Марина Скращук # Фотофакт

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