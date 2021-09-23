Беларусь показала крупнейший национальный павильон на сельхозвыставке в Сербии

Новости Беларуси. Беларусь представила крупнейший национальный павильон на сельскохозяйственной выставке в Сербии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди участников экспозиции известные белорусские бренды. В Сербии хорошо знают качество белорусских продуктов питания и не только. В ходе выставки презентовали промышленный потенциал Беларуси, состоялось подписание меморандума о намерениях по созданию сборочного производства электробусов между предприятием «Белкоммунмаш» и сербской компанией «Техноград». Прошли переговоры между белорусскими и сербскими бизнесменами.

Драголюб Швоня, почетный консул Республики Беларусь в Республике Сербия:

Мы сегодня увидели, какие интересные ваши продукты. Если нет выставки, нет бизнеса. Беларусь здесь появляется последние 10 лет, и за это время отношение и увеличение товара серьезное. Много производства вашего связано с сельским хозяйством, а Сербия очень зависит от сельского хозяйства. 30 % бюджета сегодня из сельского хозяйства в Сербии.