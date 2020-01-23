Новости экономики за 23.01.2020

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В ФАНИПОЛЕ БУДЕТ ПОСТРОЕН ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ СПЕЦТЕХНИКИ

В Фаниполе под Минском построят новый завод по производству спецтехники. Предприятие будет выпускать машины для земляных, строительных и транспортировочных работ. В частности, будет организована сборка погрузчиков-экскаваторов, а также грейдеров, которые активно применяются при строительстве и обслуживании автомобильных дорог и аэродромов. Помимо непосредственно производства, предприятие будет осуществлять и сервисное обслуживание выпускаемой техники. Объем инвестиций в реализацию проекта превысит 1 миллион евро. Сколько таким образом будет создано новых рабочих мест, пока не уточняется.